Video Dünya Japonya'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu | Video
Japonya'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu | Video

Japonya'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu | Video

07.01.2022 | 12:31

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin kayarak düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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