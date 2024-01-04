Video Dünya Japonya'daki uçak kazasında Sahil Güvenlik uçağının piste giriş izni olmadığı ortaya çıktı | Video
Japonya'daki uçak kazasında Sahil Güvenlik uçağının piste giriş izni olmadığı ortaya çıktı | Video

Japonya'daki uçak kazasında Sahil Güvenlik uçağının piste giriş izni olmadığı ortaya çıktı | Video

04.01.2024 | 12:30

Japonya’nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda 5 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasında, yolcu uçağıyla çarpışan Japonya Sahil Güvenlik uçağının piste giriş izninin olmadığı ortaya çıktı.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının nedeni ortaya çıktı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Toshiyuki Onuma, kazanın pilot hatasından kaynaklandığını belirterek, "İletişim kayıtlarında, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) uçağı için piste giriş izni olarak kabul edilebilecek hiçbir ibare yer almıyor" dedi.

JCG tarafından yapılan açıklamada ise, iletişim kayıtları ile pilotun müfettişlere verdiği ifade arasında bir tutarsızlık olduğu belirtilerek, JCG'nin soruşturmada polis ve ulaştırma bakanlığı ile tam işbirliği içinde olacağı vurgulandı.

PİLOT HATASI ŞÜPHESİ DOĞMUŞTU
Japonya'nın Hokkaido bölgesindeki New Chitose Havalimanı'ndan başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na gitmekte olan Japon Hava Yolları'na (JAL) ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, Salı günü inişi sırasında JCG'ye ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı. Kazada deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan JCG uçağındaki 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanırken, pilotun ise ağır yaralı olarak kurtulduğu bildirilmişti. Alev topuna dönen JAL uçağındaki 367'si yolcu 12'si mürettebat 379 kişi ise başarılı bir tahliye operasyonu ile sağ olarak kurtulmuştu. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada "pilot hatası" ya da "kule ile iletişim eksikliği" ihtimali üzerine yoğunlaşıldığı kamuoyuna yansımıştı.

JAL AÇIKLAMA YAPMIŞTI
JAL tarafından yapılan açıklamaya göre ise, şirket içi soruşturma kapsamında uçak mürettebatı ifadelerinde kuleden izin aldıktan sonra inişe geçtiklerini ve uçuş sırasında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini söylemişti. JAL Genel Müdürü Tadayuki Tsutsumi, "Yanlış bir şey yapıp yapmadığımız devam eden soruşturmalar sonucu netlik kazanacak. Ancak uçuş operasyonumuzu her zamanki prosedürleri takip ederek gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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