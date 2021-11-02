Kabil'de çifte patlama | Video

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri hastane yakınında art arda iki patlama meydana geldiği belirtildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri hastane yakınında yerel saatle 13.00 sıralarında çifte patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından gökyüzünü duman kaplarken, görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu belirtti.
Patlamanın nedeni ve can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.