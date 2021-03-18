Video Dünya Kabil’de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı. Ölü ve yaralılar var | Video

Kabil’de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı. Ölü ve yaralılar var | Video

Kabil’de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı. Ölü ve yaralılar var | Video
18.03.2021 | 10:36

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan servise düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'in 17'inci bölgesi Khair Khana'da devlet memurlarını taşıyan bir servise bombalı saldırı düzenlendi. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Abdul Razak, "Evden çıktım, manava gidiyordum patlama oldu. Olay yerine gittim 3 ölü gördüm, yerde yaralılar vardı. Ben olay yerine geldiğimde henüz polis veya itfaiye ulaşmamıştı" dedi. Diğer bir Afganistan vatandaşı ise büyük bir korku yaşadığını belirterek, "Her taraf kan, ölü ve yaralılarla doluydu. Bir arabayla bir kaç yaralıyı hastaneye götürdük" diye konuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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