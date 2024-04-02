Kazakistan’da sel: 20 bölgede acil durum | Video 02.04.2024 | 12:35 Kazakistan’da meydana gelen sel nedeniyle 6 bini çocuk yaklaşık 16 bin kişi tahliye edilirken, 20 bölgede acil durum ilan edildi. Kazakistan’ın batı, kuzey ve doğu bölgelerinde havaların ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen sel etkisini sürdürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Selin etkilediği bölgelerde ise tahliye çalışmaları devam ediyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı kesimlerinde su seviyesinde küçük bir gerileme olduğu, merkez, kuzey ve doğu kesimlerde ise nehirdeki su seviyesinde yoğun bir artış gözlemlendiği aktarıldı. Açıklamada, 5 bölgede selin etkisinin sürdüğü, 20 bölgede acil durum ilan edildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kostanay bölgelerinde kötü şartlar devam ediyor. Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sel süreci boyunca 16 bine yakın kişi tahliye edildi, bunların 6 binini çocuklar oluşturuyor" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, acil durum bölgelerinde gönüllülerin halka gerekli desteği sağlama, baraj ve nehirlerdeki su seviyesini izleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının paylaştığı görüntülerde tahliye çalışmalarında helikopterlerin kullanıldığı, insanların yanı sıra mahsur kalan evcil hayvanların da kurtarıldığı görüldü. Ülkede havaların ısınmasıyla yağan karın erimesi ve etkili olan yağışlar 21 Mart'ta sele yol açmıştı.