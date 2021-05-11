Koronavirüs hastalığından can veren Hintli oyuncunun yürekleri yakan son çağrısı kamerada
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi şehrinde koronavirüs hastalığı tedavisi gören ünlü oyuncu Rahul Vohra'nın ölmeden önce yaptığı son sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.