Kudüs'te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video
Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Müslümanların namaz kılması yine kısıtlandı. İçeri alınmayan gençler sokakta namaz kıldı. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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