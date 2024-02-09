Video Dünya Kudüs'te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video
Kudüs'te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video

Kudüs'te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video

09.02.2024 | 14:36

Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Müslümanların namaz kılması yine kısıtlandı. İçeri alınmayan gençler sokakta namaz kıldı. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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