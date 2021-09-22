La Palma Adası'ndaki yanardağ dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lavların evleri yuttuğu anlar kamerada..
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundaki La Palma Adası'nda faaliyet geçen yanardağın püskürttüğü lavların evleri adeta yuttuğu dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı!