La Palma’daki volkanik patlamanın sonuna yaklaşılıyor | Video

İspanya Coğrafya Enstitüsü Yanardağ Uzmanı Elena Gonzalez Alonso, La Palma’da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı’ndaki patlamanın sonuna yaklaşıldığını söyledi.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, yaklaşık 2 aydır kül ve lav püskürtüyor. İspanya Coğrafya Enstitüsü Yanardağ Uzmanı Elena Gonzalez Alonso, yanardağın volkanik patlamasının sonuna yaklaşıldığına dair ibareler tespit edildiğini söyledi. Yanardağ Uzmanı Elena Gonzalez Alonso, "Tahminlerimizde dikkatliyiz. Ama her şey sonuna yaklaştığımızı gösteriyor" dedi.

Patlamanın başladığı günden yaklaşık 1 hafta önceye kadar numuneler toplayarak incelemeler yaptıklarını dile getiren Alonso, "Yaklaşık 1 hafta önce patlamanın eskisi kadar şiddetli olmadığını gördük. Patlamalar son 10 gündür son derece durağan" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) elde ettiği verilere göre, yanardağdan püsküren lavlar 997 hektarlık alanı kaplarken, lavların okyanusa döküldüğü istikamette ulunan 2 bin 200 bina kullanılamaz hale geldi. Patlamanın etkisi ile 41 hektarlık yeni bir alan oluşurken, hafta sonu yaşanan olayda evinin çatısındaki külleri temizleyen 72 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.