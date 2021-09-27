Video Dünya Lyon'da Macron'a yumurtalı saldırı | Video

Lyon'da Macron'a yumurtalı saldırı | Video

Lyon'da Macron'a yumurtalı saldırı | Video
27.09.2021 | 15:18

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Sık sık saldırı ve protestolara maruz kalan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez Lyon kentindeki ziyareti sırasında yumurtalı bir saldırının hedefi oldu.

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