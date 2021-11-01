Macron, Avustralya Başbakanı Morrison’u kendisine yalan söylemekle suçladı | Video

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’u iki ülke arasında imzalanan denizaltı sözleşmesinin iptal edilme sürecinde kendisine yalan söylemekle suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da dün düzenlenen G20 Zirvesi'nin oturum aralarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabir Macron'a Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı 56 milyar dolarlık denizaltı sözleşmesini feshederek ABD ve İngiltere ile yaptığı "Aukus" anlaşması hakkında soru sordu.

Macron kendisine, "Scott Morrison'un size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusunu ileten muhabire, "Düşünmüyorum, biliyorum" diye cevap verdi. Avustralya ve halkına saygılı olduğunu ve bu saygının karşılıklı olması gerektiğini kaydeden Macron, "Ülkenize ve halkınıza büyük saygım ve dostluğum var. Saygı duyduğumuz zaman, sizin de saygı duymanız gerektiğini söylüyorum. Bu değere uygun ve tutarlı davranmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Macron, krizden bu yana ilk kez perşembe günü Morrison ile görüşüp bu sözleşme ihlalinin "iki ülke arasındaki güven ilişkisini bozduğunu" söylemişti. Morrison ise anlaşmanın iptali hakkında Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini açıklamıştı.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Avustralya, Fransız Naval şirketi tarafından konvansiyonel 12 denizaltı yapımını içeren 56 milyar euroluk 'Taarruz Denizaltı Programı'nı iptal ederek ABD ve İngiltere ile Aukus ortak güvenlik anlaşması yapmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın iptal kararını "Sırtımızdan bıçaklandık" olarak nitelendirirken, ayrıca Fransa; Avustralya ve ABD büyükelçilerini geçici olarak geri çağırmıştı.