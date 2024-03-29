Video Dünya Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video

Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video

29.03.2024 | 12:43

Ada ülkesi Madagaskar’ı vuran Gamane Kasırga’sında 14 kişi hayatını kaybetti.

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Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar'ı Gamane kasırgası vurdu. Madagaskar'ın kuzeyindeki 7 bölgede Çarşamba gününden bu yana etkili olan kasırga 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 6 kişinin boğularak 5 kişinin ise çöken evlerin altında kalarak hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Toplamda 36 bin 307 kişinin etkilendiği kasırga nedeniyle evlerde ve yollarda hasar meydana gelirken şiddetli yağışların ardından da yollar sular altında kaldı. Yaklaşık 18 bin 565 kişinin tahliye edildiği açıklanırken fırtınanın vurduğu bölgelerde köylerin merkez ile bağlantısının da kesildiği kaydedildi. Bölgede rüzgarın saatteki hızı 150 kilometreyi bulduğu aktarıldı.

Madagaskar'da geçtiğimiz yıl da Freddy Kasırgası etkili olmuştu. Mozambik ve Malawi'yi de vuran Freddy Kasırgası'ndan bin 434 kişi hayatını kaybetmişti.
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Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 00:21
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