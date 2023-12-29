Mescid-i Aksa'da her cuma aynı zulüm | Video

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün saldırıların gölgesinde 12. Cuma günü yine aynı görüntülere sahne oluyor. Mescid-i Aksa'da cuma namazını haftalardır engelleyen İsrail polisi, Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını sürdürüyor. Namaz kılmak isteyenlere biber gazı ile müdahalelerde bulunuyor