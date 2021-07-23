Video Dünya Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video

Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video

Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video
23.07.2021 | 11:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video 00:21
Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video 23.07.2021 | 12:12
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 05:27
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 04:19
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 23.07.2021 | 09:56
Hacılar, veda tavafı yaptı | Video 07:52
Hacılar, veda tavafı yaptı | Video 22.07.2021 | 16:13
Bolivya'da maç öncesi şeytan hortumu paniği | Video 00:35
Bolivya'da maç öncesi "şeytan hortumu" paniği | Video 22.07.2021 | 16:02
Ukrayna’yı yeniden sel vurdu | Video 01:06
Ukrayna’yı yeniden sel vurdu | Video 22.07.2021 | 15:10
Gazze’de pazar alanındaki patlamanın bilançosu belli oldu: 1 ölü, 10 yaralı | Video 02:23
Gazze’de pazar alanındaki patlamanın bilançosu belli oldu: 1 ölü, 10 yaralı | Video 22.07.2021 | 12:37
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi | Video 03:37
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi | Video 22.07.2021 | 12:38
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi | Video 00:54
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi | Video 22.07.2021 | 10:36
DSÖ Genel Direktörü'nden Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil vurgusu | Video 01:09
DSÖ Genel Direktörü'nden "Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil" vurgusu | Video 22.07.2021 | 10:14
Gazze’de pazar alanında patlama: 7 yaralı | Video 01:04
Gazze’de pazar alanında patlama: 7 yaralı | Video 22.07.2021 | 10:03
Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı | Video 00:15
Mısır'da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı | Video 22.07.2021 | 08:46
Rus şirketinden Türkiye açıklaması Yeni S-400 anlaşmasında sona yaklaşıldı 02:20
Rus şirketinden Türkiye açıklaması "Yeni S-400 anlaşmasında sona yaklaşıldı" 21.07.2021 | 16:21
Somali’de yolcu uçağı toprak zemine iniş yaptı | Video 01:17
Somali’de yolcu uçağı toprak zemine iniş yaptı | Video 21.07.2021 | 15:45
Sıcaklıklar 50 dereceyi bulunca, Dubai kendi yapay yağmurunu üretti | Video 02:01
Sıcaklıklar 50 dereceyi bulunca, Dubai kendi yapay yağmurunu üretti | Video 21.07.2021 | 13:41
İran’da su krizi nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor: 4 ölü | Video 04:17
İran’da su krizi nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor: 4 ölü | Video 21.07.2021 | 13:02
Rusya, S-500 Prometheus hava savunma sistemini test etti | Video 00:33
Rusya, S-500 Prometheus hava savunma sistemini test etti | Video 21.07.2021 | 12:54
Çin’de sel felaketi! Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı | Video 02:24
Çin’de sel felaketi! Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kaldı, sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı | Video 21.07.2021 | 10:47
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi | Video 05:36
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi | Video 21.07.2021 | 10:42
Çin, felaketi yaşıyor! Binlerce insan sele kapıldı! 10 binden fazla kişi tahliye edildi | Video 01:55
Çin, felaketi yaşıyor! Binlerce insan sele kapıldı! 10 binden fazla kişi tahliye edildi | Video 21.07.2021 | 08:42

Dünya’nın dört bir yanında Kurban Bayramı’nda tonlarca et dağıtımı yapan Kızılay, Nijer’de çocukların yüzünü güldürdü. Türkiye’den getirilen tişört, pantolon ve terlikleri alan çocuklar, “Türkiye, Türkiye” şeklinde slogan attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı nedeniyle dünya genelinde 21 ülkede kurban kesimi yapan Kızılay, fakirliğin pençesindeki Nijer'de tonlarca et dağıtımı gerçekleştirdi. Et dağıtımının yanı sıra bölgede çalışmalarını sürdüren Kızılay ekibi, Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönderdiği Türk bayraklı tişörtleri, Sakarya ve Düzce'den gönderilen pantolon, terlik ve ayakkabıları Nijer'in Başkenti Niamey'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gassel Bori köyünde dağıttı.

"ÇOCUKLARA BAYRAMLIK HEDİYE ETTİK"
Köye girişte "Türkiye" sloganları ile karşılanan heyet, halka tişört, terlik, ayakkabı ve pantolon dağıttı. Vatandaşların büyük sevgisi ile karşılaşan heyet adına açıklamalarda bulunan Erhan Çavuş, "Niamey'e bağlı Gassel Bori köyündeyiz. Buraya Kızılay ekibi olarak geldik. Çocuklara bayramlık hediyeler dağıttık. Tişörtler ve terlik dağıtımı yaptık. Köyde bulunan caminin onarılması için yardımda bulunduk. Ayrıca köyün su problemi var. Bu problemi ortadan kaldırmak için çalışma yapacağız ve buraya su kuyusu açacağız" ifadelerini kullandı.

50 BİN AİLENİN YÜZÜ GÜLDÜ
Kızılay ekipleri Nijer'de başkent Niamey'in yanı sıra Dosso ve Tera şehirlerinde de hem kesim hem bayramlık dağıttı. 10 bin çocuğa tişört, terlik, pantolon ve ayakkabı dağıtılırken, kurban etleri ise 50 bin aileye ulaştırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA