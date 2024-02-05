Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir karakola düzenlenen saldırıda 10 polis hayatını kaybetti, 6 polis ise yaralandı.
Polis bölgedeki yolları trafiğe kapatarak olay yerini güvenlik kordonuna aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) seçim konvoyuna 30 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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