Video Dünya Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video

Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video

05.02.2024 | 11:05

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir karakola düzenlenen saldırıda 10 polis hayatını kaybetti, 6 polis ise yaralandı.

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Pakistan'da 8 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimler öncesi güvenlik endişeleri arttı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera Ismail Khan bölgesindeki bir polis karakoluna yerel saatle 03.00 sıralarında silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 10 polisin öldüğü, 6 polisin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayın ardından aralarında keskin nişancıların da bulunduğu saldırganların kaçmayı başardığı öğrenildi.

Polis bölgedeki yolları trafiğe kapatarak olay yerini güvenlik kordonuna aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) seçim konvoyuna 30 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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