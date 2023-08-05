Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan tutuklandı | Video 05.08.2023 | 13:41 Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında suçlu bulunarak tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan'da eski Başbakan ve Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Başkanı Imran Khan'ın cezası belli oldu. Ülkedeki bir bölge ve oturum mahkemesinde bugün görülen davada Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında suçlu bulunurken, Khan tarafından yapılan davanın kabul edilmezliği talebini reddeden Hakim Humayun Dilawar, eski Başbakana 3 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu. Ek ve Oturum Hakimi Dilawar kararını açıklarken " PTI Başkanına karşı mal varlığını yanlış beyan etme suçlamaları kanıtlanmıştır" diyerek Khan'a 100 bin Rs (bin 209 dolar) para cezası verildiğini sözlerine ekledi. Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Başkanı Imran Khan, hükmün verilmesinin ardından Lahor'daki Zaman Park konutunda tutuklandı.Pakistan eski Başbakanı Imran Khan, tutuklanma kararını beklediğini belirterek partisinin çalışanlarının barışçıl, kararlı ve güçlü kalması gerektiğini söyledi. Pakistan halkını çocuklarının ve ülkenin geleceğini kurtarmak için sokağa çağırdığı mesajında Khan, "Tarihin belirleyici anlarındayız ve ülkenin kararlarını bir mafya alıyor. Bugün dışarı çıkmanız için hepinize sesleniyorum. Özgürlük bir tabakta sizlere sunulmayacak. Bunun için çok çalışmalı ve mücadele etmelisiniz. Siyasetin içinde olduğum süre boyunca mücadelemin her zaman barışçıl ve anayasa çerçevesinde olmasına özen gösterdim. Bugün yapılanlar herhangi bir yasayı çiğnediğim için değil, haqeeqi azaadi tehreek'ten geri adım atmam için yapılıyor" dedi.Khan'ın başında olduğu hükümet geçtiğimiz sene nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından iktidardan düşmüştü. Hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla "el-Qadir" davasında yargılanan Khan, 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne ifade vermeye gelirken tutuklanmıştı. Khan'ın tutuklanmasının ardından destekçileri ülke genelinde sokaklara dökülmüş, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş, en az 290 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde en az 2 bin 500 kişi de gözaltına alınmıştı. Yüksek Mahkeme, Khan'ın yargılandığı davada tutuklanmasını "hukuka aykırı" olarak nitelendirmiş ve "derhal serbest bırakılmasını" emretmişti.