Video Dünya Pakistanlı sosyal medya fenomeni TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı | Video
Pakistanlı sosyal medya fenomeni TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı | Video

Pakistanlı sosyal medya fenomeni TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı | Video

20.05.2022 | 08:29

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Pakistan’da 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar, TikTok’da takipçi sayısını artırmak için kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi. Tepkilerin ardından Asghar, söz konusu videoyu yayından kaldırdı.

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Pakistan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bir sosyal medya fenomeninin takipçi sayısını artırmak için kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'ta 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar, devam eden bir orman yangınının önünde gümüş renkli elbisesiyle yürüdüğü bir video çekti ve "Nerede olursam olayım yangın çıkıyor" ifadesiyle takipçileriyle paylaştı.

ASGHAR, YANGINI BAŞLATMADIĞINI SAVUNDU
Yangını video çekmek için Asghar'ın kasten çıkardığı iddia edilirken, tepkilerin ardından Asghar videoyu yayından kaldırdı. Asghar tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, yangını kendisinin başlatmadığını ve "video çekmenin bir zararı olmadığını" ifade etti.

"BU VİDEOLARIN GÖNDERDİĞİ MESAJ ÇOK RİSKLİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"
İslamabad Yaban Hayatı Yönetim Kurulu Başkanı Rina Saeed Khan Satti yaptığı açıklamada, "Yangını güzellemek yerine söndürmek için bir kova su dökmeliydi" ifadelerini kullanarak, "Bu videoların gönderdiği mesaj çok riskli ve kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.

İslamabad Yaban Hayatı ayrıca bu hafta başkent İslamabad'ı çevreleyen tepelerde en az bir yangının sosyal medya videosu için başlatıldığını öne sürdü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ASGHAR'IN TUTUKLANMASINI İSTEDİ
Sosyal medya kullanıcıları ve çevreciler tarafından büyük tepki toplayan videonun ardından birçok kişi Asghar hakkında soruşturma başlatılmasını ve tutuklanmasını istedi.

POLİS, 1 KİŞİYİ SOSYAL MEDYA İÇİN ÇIKARDIĞI YANGIN GEREKÇESİYLE TUTUKLAMIŞTI
Pakistan'da bu ayın başlarında ülkenin kuzeybatısındaki Abbottabad şehrinde bir kişi, çekeceği videoda arka plan olarak kullanmak için kasten orman yangını çıkardığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklanmıştı.

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