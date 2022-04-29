Video Dünya Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video

Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video

29.04.2022 | 12:56

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OTOMATİK OYNAT

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Çin’de iki robot taksi operatörü firmasına ait sürücüsüz taksilerin başkent Pekin’de kullanılmasını onayladı.

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Çin'de sürücüsüz taksilere izin çıktı. Teknoloji şirketi Baidu Inc ile Toyota'nın desteklediği Pony.ai firmaları ilk iznin sahibi oldu. Pekin Üst Düzey Otonom Sürüş Bölgesi, başkentin güney kesiminde yer alan Yizhuang bölgesindeki 60 kilometrekarelik alanda 14 sürücüsüz aracın yolcu taşıyabilmesine izin verdi. Çin basınında yer alan haberlerde ise, verilen iznin sürücüsüz araçların yaygınlaşmasına dair yasal düzenlemelerin önünde engel bulunmadığını gösterdiği belirtildi.

ÖN KOLTUKLARDA GÖREVLİ OLACAK
Araçların ön yolcu koltuğunda ise güvenliği sağlamak için bir görevli oturacak. Baidu şirketinden yapılan açıklamada, Apollo Go adlı mobil uygulama kullanılarak sürücüsüz araçların çağrılabileceği ve kullanılabileceği belirtildi. Şirket, 30 robot taksi daha kullanıma sunmayı planladıklarını açıkladı. Baidu, tamamen otonom araçların 6 ay içinde Pekin'de yola çıkmasını beklediklerini açıkladı.

İki şirkete geçen yılın kasım ayında Yizhuang'da belirlenen pilot bölgede bir sürücüyle birlikte deneme amaçlı hizmet verme ve kullanıcılardan tarife ücreti alma izni vermişti.

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