Video Dünya Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video

Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video

03.08.2023 | 13:53

Rus Hava Kuvvetleri ve Suriye ordusu, Suriye’nin Hama şehrinde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri ile Suriye ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Suriye'nin Hama şehrinde ortak tatbikat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Gece saatlerinde yapılan tatbikatta Rusya'ya ait Su-35, Su-24 savaş uçakları ile Mil Mi-8 ve Ka-52 helikopterlerinin kullanıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında ortak tatbikatta kaç askerin görev aldığına yönelik bilgi verilmezken, "Tatbikat planına göre düşman, hükümet kontrolündeki alanlara ulaşmayı amaçladı. Tatbikat kapsamında yerleşim yerlerinin özgürleştirilmesi amacıyla Rus güçlerinin komutanlığında ortak tatbikat düzenlendi" denildi. Açıklamada, "Su-35 ve Su-24 savaş uçaklarının mürettebatı, özellikle önemli tesislerde saldırı alanlarını ve silahlarını tespit etmek için keşif yaptı. Ka-52 helikopterleri düşmanın zırhlı araç ve saldırı mevzilerini imha etti. Suriye askerleri bin 500-3 bin metre yükseklikten Mil Mi-8 helikopterlerden paraşütleriyle iniş yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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