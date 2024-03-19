Rusya’da altın madeninde 13 işçi mahsur kaldı | Video
Rusya’nın doğusundaki bir altın madeninde kaya düşmesi sonucu mahsur kalan 13 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesine bağlı Zeya kasabasında ülkenin en büyük altın madenlerinden biri olan Pioneer madeninde dün çalışma sırasında kaya parçası düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, madende mahsur kalan işçilerle iletişim kurma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yakutistan'dan 25 kişilik ekibin bölgeye ulaştığını açıkladı. Habarovsk bölgesinden de 13 kişilik bir ekibin helikopterle bölgeye sevk edildiği bildirildi. Maden şirketi tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Rusya’da altın madeninde 13 işçi mahsur kaldı | Video 19.03.2024 | 10:57
00:36
00:51
01:56
İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırdı! Ölü ve yaralılar var | Video 18.03.2024 | 08:57
01:29
İzlanda'da aralık ayından bu yana 4. yanardağ patlaması | Video 17.03.2024 | 13:58
01:39
Gazze’de can kaybı 31 bin 645’e yükseldi | Video 17.03.2024 | 12:24
00:45
Çin’de orman yangını: 3 bin 400 kişi tahliye edildi | Video 17.03.2024 | 12:24
00:10
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 2 ölü | Video 16.03.2024 | 14:41
00:14
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu | Video 16.03.2024 | 11:46
02:37
03:38
ABD’yi fırtına ve hortum vurdu: 2 ölü | Video 15.03.2024 | 15:39
03:38
ABD’yi fırtına ve hortum vurdu: 2 ölü | Video 15.03.2024 | 15:31
02:21
Şili’deki orman yangınında 2 kişi öldü, 20 ev kül oldu | Video 15.03.2024 | 12:55
02:14
03:23
02:21
Şili’deki orman yangınında 2 kişi öldü, 20 ev kül oldu | Video 15.03.2024 | 12:56
01:31
Afganistan'da soğuk hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti | Video 15.03.2024 | 12:16
00:40
Çin’de restorandaki patlamada can kaybı 7’ye yükseldi | Video 14.03.2024 | 12:12
01:30
Güney Kore'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 1 kayıp | Video 14.03.2024 | 10:28
02:23
Blinken: "Sivillerin korunması İsrail için bir numaralı iş olmalı" | Video 14.03.2024 | 06:09