Rusya’da altın madeninde 13 işçi mahsur kaldı | Video 19.03.2024 | 10:57 Rusya’nın doğusundaki bir altın madeninde kaya düşmesi sonucu mahsur kalan 13 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesine bağlı Zeya kasabasında ülkenin en büyük altın madenlerinden biri olan Pioneer madeninde dün çalışma sırasında kaya parçası düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, madende mahsur kalan işçilerle iletişim kurma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yakutistan'dan 25 kişilik ekibin bölgeye ulaştığını açıkladı. Habarovsk bölgesinden de 13 kişilik bir ekibin helikopterle bölgeye sevk edildiği bildirildi. Maden şirketi tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.