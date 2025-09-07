Video Dünya Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video

Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video

07.09.2025 | 12:30

Rus ordusunun gece saatlerinden bu yana Ukrayna’ya 4’ü balistik olmak üzere 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda biri bebek 3 kişi hayatını kaybederken, Kiev’deki hükümet binası da hedef alındı. Öte yandan, Dnipro'daki köprüye yapılan saldırı anı görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya Ukrayna'ya savaşın başlamasından bu yana en büyük saldırıyı gerçekleştirdi. Gece saatlerinden bu yana 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırılarda biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, başkent Kiev'deki Ukrayna hükümetinin ana binasının da saldırının hedefi olduğunu bildirerek, "İlk kez hükümet binası düşman saldırısıyla hasar aldı. Çatısı ve üst katları. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor" dedi.

Ukrayna'ya daha fazla silah verilmesi ve dünyanın Rus saldırılarına karşılık vermesi çağrısında bulunan Svyrydenko, "Binaları yeniden inşa edeceğiz. Ama kaybedilen hayatlar geri getirilemez. Düşman, ülke genelinde her gün halkımızı terörize ediyor ve öldürüyor" ifadelerini kullandı. Devlet acil durum yetkilileri, başkent Kiev'de İHA saldırısı nedeniyle 4 katlı bir konut binasının iki katında yangın çıktığını ve yapının kısmen yıkıldığını belirtirken, şehir genelindeki saldırılarda 18 kişinin yaralandığını söyledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya tarafından gönderilen 805 İHA'dan 751'inin ve 13 füzeden 4'ünün düşürüldüğü aktarıldı.

DNİPRO NEHRİ ÜZERİNDEKİ BİR KÖPRÜ HASAR GÖRDÜ
Ukrayna'nın orta kesiminde bulunan Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentinde de çok sayıda patlama sesleri duyuldu. Belediye Başkanı Vitalii Maletskyi yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde elektriğin kesildiğini ve Dnipro Nehri üzerindeki bir köprünün hasar gördüğünü belirtti. Öte yandan, Dnipro'daki köprüye yapılan saldırı anı görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 01:22
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 07.09.2025 | 12:30
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 04:52
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 07.09.2025 | 08:45
ABD basınından, ABD Savaş Bakanlığı isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video 00:12
ABD basınından, "ABD Savaş Bakanlığı" isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video 07.09.2025 | 08:44
Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video 02:34
Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video 07.09.2025 | 08:41
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 00:42
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 06.09.2025 | 15:03
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video 02:01
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video 04.09.2025 | 16:24
5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video 00:13
5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video 04.09.2025 | 13:48
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 04:39
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 01.09.2025 | 12:19
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video 01:15
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video 01.09.2025 | 09:03
New York’ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında intihar iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 05:47
New York'ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında "intihar" iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 31.08.2025 | 14:09
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 00:23
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 31.08.2025 | 08:50
İşgalci İsrail askerleri Kassam’ın pususuna düştü! | Video 01:15
İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video 30.08.2025 | 11:49
Pakistan’da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 03:20
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 28.08.2025 | 14:47
Rusya’nın Kiev’e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 28.08.2025 | 15:12
Tayland’da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5’e yükseldi | Video 00:35
Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video 28.08.2025 | 12:48
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 04:43
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 28.08.2025 | 08:56
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 03:26
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 02:02
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20
Hindistan’da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 02:09
Hindistan'da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 27.08.2025 | 11:54
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:28
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY