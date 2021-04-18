Video Dünya Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video
18.04.2021 | 15:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 00:14
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 15:26
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 03:11
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 18.04.2021 | 14:26
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 01:06
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 18.04.2021 | 13:55
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 01:06
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 17.04.2021 | 15:20
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 01:24
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 17.04.2021 | 13:49
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması! 06:10
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması! 17.04.2021 | 13:27
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler... 00:58
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler... 17.04.2021 | 10:24
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:30
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 16.04.2021 | 16:52
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine Klutin dedi | Video 00:09
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine "Klutin" dedi | Video 16.04.2021 | 16:33
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 01:37
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 16.04.2021 | 14:55
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 00:27
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 16.04.2021 | 12:33
Pfizer'dan Covid-19 aşısında üçüncü doz açıklaması | Video 01:22
Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video 16.04.2021 | 11:45
ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video 00:57
ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.04.2021 | 11:44
ABD’de polis, siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı | Video 04:59
ABD’de polis, siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı | Video 16.04.2021 | 07:27
ABD'de maske takmak istemeyen şahıs polise saldırdı | Video 00:28
ABD'de maske takmak istemeyen şahıs polise saldırdı | Video 16.04.2021 | 07:09
İkinci George Floyd vakası! 00:54
İkinci George Floyd vakası! 15.04.2021 | 21:08
Son dakika! Bağdat’ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı. İşte ilk görüntüler | Video 01:01
Son dakika! Bağdat’ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı. İşte ilk görüntüler | Video 15.04.2021 | 16:20
İngiltere'ye bağlı Galler'de süt akan nehri görenler şaşkına döndü! 00:31
İngiltere'ye bağlı Galler'de süt akan nehri görenler şaşkına döndü! 15.04.2021 | 12:53
Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video 00:22
Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video 15.04.2021 | 11:17
İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı | Video 10:57
İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı | Video 15.04.2021 | 09:32

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir eğlence mekanına gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da yer alan bir eğlence mekanında silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Polis David Wright yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini belirten Wright, saldırının "planlı ve münferit bir olay" gibi göründüğünü dile getirdi. Wright, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA