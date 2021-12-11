SON DAKİKA: ABD'nin Kentucky kentinde hortum felaketi! İşte Amerika'daki hortumun korkunç görüntüleri
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Son dakika haberleri.. ABD'de kasırga ve hortum felaketi! ABD'nin Kentucky Eyaleti'ni de vuran hortum ve fırtına felaketinde 50'den fazla kişinin öldüğü açıklandı.