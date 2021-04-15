Son dakika! Bağdat’ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı. İşte ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
00:31
İngiltere'ye bağlı Galler'de süt akan nehri görenler şaşkına döndü! 15.04.2021 | 12:53
00:22
Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video 15.04.2021 | 11:17
10:57
İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı | Video 15.04.2021 | 09:32
00:19
Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı 15.04.2021 | 09:05
00:30
AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı | Video 15.04.2021 | 08:28
00:26
Rusya'da ani refleksle çocuğunu ölümden kurtaran kahraman baba kamerada! 14.04.2021 | 16:31
00:32
00:47
Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video 14.04.2021 | 12:16
00:44
İngiltere normale döndü! Sokak kavgası kamerada | Video 14.04.2021 | 11:57
02:53
Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı | Video 14.04.2021 | 08:17
00:09
00:36
00:33
Paris’te hastane önünde silahlı saldırı | Video 12.04.2021 | 16:30
03:10
ABD polisi siyahi genci öldürdü, protestocular sokaklara indi | Video 12.04.2021 | 15:59
02:15
ABD'de suç makinesi zanlının polisi vurma anı görüntüleri kamerada 12.04.2021 | 11:26
00:24
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu 12.04.2021 | 13:19
01:55
01:16
Irak’ın başkenti Bağdat’taki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Çevredeki 5 aracın ise yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.