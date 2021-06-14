Video Dünya SON DAKİKA: Başkan Erdoğan NATO karargahında! Brüksel'deki tarihi zirveden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan NATO karargahında! Brüksel'deki tarihi zirveden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan NATO karargahında! Brüksel'deki tarihi zirveden ilk görüntüler...
14.06.2021 | 11:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan NATO karargahında! Brüksel'deki tarihi zirveden ilk görüntüler... 03:36
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan NATO karargahında! Brüksel'deki tarihi zirveden ilk görüntüler... 14.06.2021 | 11:54
İsrail’de binlerce kişi Netanyahu’nun gidişini kutladı | Video 01:03
İsrail’de binlerce kişi Netanyahu’nun gidişini kutladı | Video 14.06.2021 | 08:25
Kuveyt'i kum fırtınası vurdu | Video 01:33
Kuveyt'i kum fırtınası vurdu | Video 14.06.2021 | 08:25
Çin’de doğal gaz patlaması: En az 11 ölü | Video 01:39
Çin’de doğal gaz patlaması: En az 11 ölü | Video 13.06.2021 | 11:04
Japon şirketten sıra dışı hizmet! Kilolu insan kiralıyor 01:31
Japon şirketten sıra dışı hizmet! Kilolu insan kiralıyor 12.06.2021 | 14:23
Paris'te binlerce gencin katıldığı skandal partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı 01:22
Paris'te binlerce gencin katıldığı skandal partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı 12.06.2021 | 09:12
Porto Riko'da trafo merkezinde patlama | Video 00:50
Porto Riko'da trafo merkezinde patlama | Video 11.06.2021 | 11:27
Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi | Video 01:01
Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi | Video 10.06.2021 | 14:16
Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı | Video 01:04
Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı | Video 10.06.2021 | 14:06
Kuzey yarımkürede başlayan halkalı güneş tutulması kamerada 01:04
Kuzey yarımkürede başlayan halkalı güneş tutulması kamerada 10.06.2021 | 13:58
Pakistanlı eski bakandan milletvekiline canlı yayında tokat | Video 01:36
Pakistanlı eski bakandan milletvekiline canlı yayında tokat | Video 10.06.2021 | 12:18
Hindistan’da koronavirüsten günlük can kaybında dünya rekoru kırıldı | Video 02:12
Hindistan’da koronavirüsten günlük can kaybında dünya rekoru kırıldı | Video 10.06.2021 | 10:27
Bolivya Kongresi'nde milletvekillerinden yumruklu kavga | Video 02:22
Bolivya Kongresi'nde milletvekillerinden yumruklu kavga | Video 09.06.2021 | 15:35
Mumbai’de şiddetli yağış sokakları göle çevirdi, evleri su bastı | Video 01:11
Mumbai’de şiddetli yağış sokakları göle çevirdi, evleri su bastı | Video 09.06.2021 | 14:08
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı şok saldırı kamerada 00:47
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı şok saldırı kamerada 08.06.2021 | 16:09
Kudüs’te otopark zemini çöktü, araçlar çukura düştü | Video 01:21
Kudüs’te otopark zemini çöktü, araçlar çukura düştü | Video 07.06.2021 | 17:20
ABD'li ünlü dolar milyarderi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşiyle uzaya gidiyor 00:50
ABD'li ünlü dolar milyarderi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşiyle uzaya gidiyor 07.06.2021 | 16:29
Kızgın fil arabayı böyle parçaladı | Video 01:38
Kızgın fil arabayı böyle parçaladı | Video 07.06.2021 | 12:42
Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 38 ölü, 64 yaralı | Video 01:28
Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 38 ölü, 64 yaralı | Video 07.06.2021 | 10:09
Avrupa Uzay Ajansı, Ay’daki ilk kolonilerin nasıl görüneceğini paylaştı | Video 03:34
Avrupa Uzay Ajansı, Ay’daki ilk kolonilerin nasıl görüneceğini paylaştı | Video 07.06.2021 | 08:23

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO karargahına geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA