Video Dünya Son dakika! Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu | Video

Son dakika! Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu | Video

Son dakika! Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu | Video
09.01.2021 | 14:14

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Endonezya merkezli Sriwijaya Air’in başkent Jakarta’dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağının kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi. 10 bin feet irtifa kaybeden uçağın düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

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Endonezya merkezli Sriwijaya Air'in başkent Jakarta'dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağı kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi. Uçakta 50'den fazla yolcunun olduğu belirtildi.

UÇAĞIN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

İnternet tabanlı, çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flightradar24'te yer alan verilere göre kalkışından yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybeden uçağın düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Endonezya'nın Borneo'daki Batı Kalimantan ilinin başkenti olan Pontianak'a giden uçakla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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