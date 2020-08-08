Video Dünya Son Dakika Haberi | Komşu ülkede 4 noktada felaket durumu ilan edildi | Video

Son Dakika Haberi | Komşu ülkede 4 noktada felaket durumu ilan edildi | Video

Son Dakika Haberi | Komşu ülkede 4 noktada felaket durumu ilan edildi | Video
08.08.2020 | 11:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi | Beyrut'ta patlamanın olduğu bölgeden canlı yayın! 154 ölü, 6 binden fazla yaralı | Video 04:38
Son Dakika Haberi | Beyrut'ta patlamanın olduğu bölgeden canlı yayın! 154 ölü, 6 binden fazla yaralı | Video 08.08.2020 | 12:07
Son Dakika Haberi | Komşu ülkede 4 noktada felaket durumu ilan edildi | Video 00:47
Son Dakika Haberi | Komşu ülkede 4 noktada felaket durumu ilan edildi | Video 08.08.2020 | 11:08
Hindistan’da yolcu uçağı kazası: Ölü ve yaralılar var | Video 00:14
Hindistan’da yolcu uçağı kazası: Ölü ve yaralılar var | Video 08.08.2020 | 09:51
Son Dakika Haberi | Lübnan'daki dev patlamanı yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Merakla izleyen kadınların feci sonu... | Video 00:52
Son Dakika Haberi | Lübnan'daki dev patlamanı yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Merakla izleyen kadınların feci sonu... | Video 08.08.2020 | 09:43
Son dakika! Hindistan'da uçak kazası! 191 yolculu uçak iniş sırasında ikiye ayrıldı! | Video 01:21
Son dakika! Hindistan'da uçak kazası! 191 yolculu uçak iniş sırasında ikiye ayrıldı! | Video 07.08.2020 | 19:05
Hindistan'da sel felaketi: 5 ölü | Video 00:52
Hindistan'da sel felaketi: 5 ölü | Video 07.08.2020 | 18:19
Türkiye'den Lübnan halkına yardım eli | Video 05:50
Türkiye'den Lübnan halkına yardım eli | Video 07.08.2020 | 17:21
Son Dakika | Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:17
Son Dakika | Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.08.2020 | 17:12
Son Dakika: Fransa'da bankada rehine krizi | Video 00:42
Son Dakika: Fransa'da bankada rehine krizi | Video 07.08.2020 | 09:56
Son dakika: Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi | Video 01:24
Son dakika: Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi | Video 06.08.2020 | 17:06
Karnının korkutucu görüntüsüyle tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın | Video 00:23
Karnının korkutucu görüntüsüyle tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın | Video 06.08.2020 | 14:39
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton flaş itiraf: Trump Erdoğan'a direnemiyor | Video 00:24
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton flaş itiraf: "Trump Erdoğan'a direnemiyor" | Video 06.08.2020 | 13:06
Son Dakika Haberi: Beyrut'ta gelin ve damadın yaşadığı dev patlama dehşetini canlı yayında anlattı | Video 07:51
Son Dakika Haberi: Beyrut'ta gelin ve damadın yaşadığı dev patlama dehşetini canlı yayında anlattı | Video 06.08.2020 | 11:53
Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk, dehşet anlarını anlattı | Video 04:36
Beyrut'taki patlamadan kurtulan Türk, dehşet anlarını anlattı | Video 06.08.2020 | 11:33
Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarşıda korkutan yangın | Video 00:25
Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarşıda korkutan yangın | Video 06.08.2020 | 11:06
Son Dakika Haberi: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Beyrut'ta gelin ve damada dev patlama dehşeti | Video 00:27
Son Dakika Haberi: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Beyrut'ta gelin ve damada dev patlama dehşeti | Video 06.08.2020 | 09:59
Beyrut’taki patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada | Video 00:14
Beyrut’taki patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada | Video 06.08.2020 | 01:28
Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı | Video 00:36
Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı | Video 06.08.2020 | 01:28
Beyrut'ta 27 saat sonra enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı | Video 00:26
Beyrut'ta 27 saat sonra enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı | Video 06.08.2020 | 01:20
Beyrut'ta bir kadın, dün meydana gelen patlamada hasar gören evinde piyano çaldı | Video 00:44
Beyrut'ta bir kadın, dün meydana gelen patlamada hasar gören evinde piyano çaldı | Video 05.08.2020 | 23:18

Son dakika... Bulgaristan’daki orman yangınları nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bulgaristan'da çıkan orman yangınları nedeni ile Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad ilçelerinde felaket durumu ilan edildi. Yetkililer, dört ayrı yerde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak amacıyla ordu birliklerinden yardım istedi. Komşu illerden de çok sayıda itfaiye ekibi Haskovo bölgesine gönderilirken, çıkan yangınların yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler müdahaleye devam ediyor.


Kapıkule'ye bağlanan Meriç Otobanı kapatıldı
Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na bağlanan Meriç Otobanı'nın Harmanlı-Lyubimetz kısmı yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle trafik çift yönlü durduruldu. Çıkan duman nedeniyle otobanda görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü belirten bölge valisi, bu nedenle yolu trafiğe kapattıklarını kaydetti.


Öte yandan Elhovo şehri yakınlarında çıkan bir başka orman yangınını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin Türkiye sınırına sıçramaması için müdahaleye devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA