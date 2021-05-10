SON DAKİKA: İsrail vahşetinden kan donduran görüntüler! Yahudi ırkçılar Müslümanları araçlarıyla eziyor

Son dakika haberleri... İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın içinde kadar girerek Müslümanlara saldırıya geçti! Doğu Kudüs'te de yahudi ırkıçılar yollarda gördükleri Müslümanları araçları ile çarparak ezdiği görüntüler ortaya çıktı.