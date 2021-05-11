SON DAKİKA! Mescid-i Aksa ve Gazze'de son durum: Canlı yayında İsrail saldırısı... Şehit sayısı 24 oldu

Son dakika haberleri... Mescid-i Aksa ve Gazze'deki israil vahşetinde son durum! İşgali İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Gazze'ye hava saldırı düzenleyen İsrail güçleri, Anadolu Ajansı ekibine de canlı yayında ateş açtı.