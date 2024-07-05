Son Dakika: Kırgızistan'da darbe girişimi önlendi | Video
Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini duyurdu.
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