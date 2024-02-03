SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video
Son dakika haberi… Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı saldırı meydana geldi. Paris tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.
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