Video Dünya SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video
SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video

SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video

03.02.2024 | 12:02

Son dakika haberi… Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı saldırı meydana geldi. Paris tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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