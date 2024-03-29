Video Dünya SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video
SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video

SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video

29.03.2024 | 10:31

Yunanistan'ın güneyinde 5.6 ve 5.7 büyüklüğünde art arda iki deprem yaşandı.

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