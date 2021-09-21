Sudan'da başarısız darbe girişimi | Video
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Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'da bir grup askerin "başarısız darbe" girişiminde bulunduğunu duyurdu. Sudan'ın başkenti Hartum'da bir grup askerin, bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunduğu, kontrol altına alınan olaya ilişkin 40 subayın gözaltına alındığı bildirildi.