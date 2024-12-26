Suriye'de yeni yönetime bağlı güçlere pusu: 14 polis öldü | Video 26.12.2024 | 10:41 Suriye'nin Tartus ilinde devrik Esad rejimi unsurlarının yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerine pusu kurması sonucu 14 polis hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin başkenti Şam'da dün akşam Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma çıkmasının ardından Tartus kırsalında da olaylar yaşandı. Suriye'de geçici yeni yönetime bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine pusu kurması sonucu 14 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda 10 polisin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin güvenliğini baltalamaya veya Suriyelilerin hayatını tehlikeye atmaya cesaret eden herkese karşı sert bir şekilde önlem alınacağı ifade edildi.

HUMUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Dün akşam farklı şehirlerde protestolar düzenlendi. Alevi türbesine saldırı yapıldığı öne sürülen bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine Tartus, Lazkiye ve Humus'ta halk sokaklara döküldü. Gösterilerin ardından Humus'ta bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, görüntülerin kasım ayında Halep'te çekildiğini ve saldırının kimliği belirsiz gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, hükümet görevlilerinin dini mekanları korumak için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini kaydetti.