Video Dünya Suriye'de yeni yönetime bağlı güçlere pusu: 14 polis öldü | Video
Suriye'de yeni yönetime bağlı güçlere pusu: 14 polis öldü | Video

Suriye'de yeni yönetime bağlı güçlere pusu: 14 polis öldü | Video

26.12.2024 | 10:41

Suriye'nin Tartus ilinde devrik Esad rejimi unsurlarının yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerine pusu kurması sonucu 14 polis hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin başkenti Şam'da dün akşam Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma çıkmasının ardından Tartus kırsalında da olaylar yaşandı. Suriye'de geçici yeni yönetime bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine pusu kurması sonucu 14 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda 10 polisin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin güvenliğini baltalamaya veya Suriyelilerin hayatını tehlikeye atmaya cesaret eden herkese karşı sert bir şekilde önlem alınacağı ifade edildi.

HUMUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Dün akşam farklı şehirlerde protestolar düzenlendi. Alevi türbesine saldırı yapıldığı öne sürülen bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine Tartus, Lazkiye ve Humus'ta halk sokaklara döküldü. Gösterilerin ardından Humus'ta bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, görüntülerin kasım ayında Halep'te çekildiğini ve saldırının kimliği belirsiz gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, hükümet görevlilerinin dini mekanları korumak için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini kaydetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mozambik’te cezaevinde isyan: Bin 534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü | Video 00:41
Mozambik'te cezaevinde isyan: Bin 534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü | Video 26.12.2024 | 10:53
Suriye’de yeni yönetime bağlı güçlere pusu: 14 polis öldü | Video 00:22
Suriye'de yeni yönetime bağlı güçlere pusu: 14 polis öldü | Video 26.12.2024 | 10:41
Suriye’de kanlı gece! Devrik Esad rejimi pusu kurdu: 17 ölü | Video 00:31
Suriye’de kanlı gece! Devrik Esad rejimi pusu kurdu: 17 ölü | Video 26.12.2024 | 09:43
Rusya’da Putin’in partisinin binası kundaklandı | Video 01:27
Rusya’da Putin’in partisinin binası kundaklandı | Video 26.12.2024 | 08:34
İsrail ordusu Gazze’de sivilleri ve gazetecileri hedef aldı: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:31
İsrail ordusu Gazze’de sivilleri ve gazetecileri hedef aldı: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video 26.12.2024 | 08:34
Ukrayna Kursk bölgesine saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı | Video 00:57
Ukrayna Kursk bölgesine saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı | Video 25.12.2024 | 15:51
Kazakistan’da düşen uçaktan kurtulan yolcu, uçaktaki son anları böyle kaydetti | Video 01:30
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan yolcu, uçaktaki son anları böyle kaydetti | Video 25.12.2024 | 16:09
Ukrayna Kursk bölgesini vurdu: 4 ölü, 5 yaralı | Video 00:57
Ukrayna Kursk bölgesini vurdu: 4 ölü, 5 yaralı | Video 25.12.2024 | 15:46
Pakistan’da 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ve alkol imha edildi | Video 01:59
Pakistan'da 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ve alkol imha edildi | Video 25.12.2024 | 15:25
Kazakistan’da düşen yolcu uçağından 28 kişi kurtarıldı | Video 01:27
Kazakistan'da düşen yolcu uçağından 28 kişi kurtarıldı | Video 25.12.2024 | 12:25
Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda patlama! | Video 00:51
Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda patlama! | Video 25.12.2024 | 11:54
Kazakistan’da Azerbaycan’a ait yolcu uçağı düştü: 25 kişi kurtarıldı! Yolcuların uçaktan çıkma anları kamerada | Video 08:14
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 25 kişi kurtarıldı! Yolcuların uçaktan çıkma anları kamerada | Video 25.12.2024 | 11:28
Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! İşte kazadan kurtulanların ilk görüntüsü | Video 19:11
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte kazadan kurtulanların ilk görüntüsü | Video 25.12.2024 | 10:58
SON DAKİKA: Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı Kazakistan’da düştü! | Video 01:06
SON DAKİKA: Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü! | Video 25.12.2024 | 10:35
SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı böyle düştü! Korkutan anlar kamerada | Video 00:52
SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı böyle düştü! Korkutan anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 10:22
SON DAKİKA! Kazakistan’da yolcu uçağı düştü | Video 02:04
SON DAKİKA! Kazakistan'da yolcu uçağı düştü | Video 25.12.2024 | 10:21
Rusya, Ukrayna’da apartmanı vurdu: 1 ölü, 14 yaralı | Video 01:28
Rusya, Ukrayna'da apartmanı vurdu: 1 ölü, 14 yaralı | Video 25.12.2024 | 08:32
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 01:14
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 25.12.2024 | 08:32
Peru polisi, Grinç kılığına girerek operasyon düzenledi | Video 00:45
Peru polisi, Grinç kılığına girerek operasyon düzenledi | Video 24.12.2024 | 16:19
Romanya’da yeni hükümet kuruldu | Video 09:56
Romanya'da yeni hükümet kuruldu | Video 24.12.2024 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA