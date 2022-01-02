Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Mısır'daki dolu yağışı can aldı: 3 ölü | Video 02.01.2022 | 16:04
03:02
Suudi Arabistan’da kar sevinci | Video 02.01.2022 | 16:14
01:06
SON DAKİKA! Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem | Video 02.01.2022 | 13:48
01:16
ABD'deki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp | Video 02.01.2022 | 13:02
00:14
Rusya’da korkunç kaza: 5 ölü, 21 yaralı | Video 02.01.2022 | 12:31
00:33
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı | Video 02.01.2022 | 08:45
02:46
ABD'de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı | Video 02.01.2022 | 08:40
00:51
Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü 01.01.2022 | 10:32
02:34
Avustralya 2022'ye girdi | Video 31.12.2021 | 16:08
03:10
Yeni Zelanda, 2022’ye havai fişek gösterileriyle girdi | Video 31.12.2021 | 16:03
06:48
Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı | Video 31.12.2021 | 12:32
01:01
Rusya'da feci olay! Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü | Video 31.12.2021 | 12:34
01:05
04:22
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü 31.12.2021 | 08:51
00:23
Lübnan'da mülteci kampında yangın | Video 31.12.2021 | 08:48
00:21
ABD’de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü 30.12.2021 | 17:28
02:10
Mekke'yi şiddetli yağış vurdu | Video 30.12.2021 | 08:53
01:08
00:17
İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video 30.12.2021 | 08:52
00:12
Rusya'ya giden gemideki otomobiller buz tuttu | Video 29.12.2021 | 16:59
Suudi Arabistan’da etkili olan kar yağışı sonrası halk sokaklarda karın keyfini çıkardı.
Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyazı boyadı. Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.
Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı. Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Tebük bölgesinde, nadiren de olsa yağmur ve kar yağışı görülüyor.