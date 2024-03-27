Video Dünya Tayland'da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor | Video
Tayland'da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor | Video

Tayland'da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor | Video

27.03.2024 | 12:55

Tayland'ın Lopburi kentinde son yıllarda sayısı hızla artan maymunları toplama çalışması başlatıldı.

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Güney Asya ülkesi Tayland'ın 'maymun şehri' olarak da bilinen Lopburi'de son yıllarda büyüyen maymun krizi devam ediyor. Bölgede Covid-19 döneminde turist sayısındaki azalma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yiyecek arayışı nedeniyle şehri istila eden maymunlar yerel halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulabilmek şehir merkezindeki evlere ve dükkanlara giren maymunlar, zaman zaman insanların çanta, poşet ve yiyeceklerine de saldırıyor.

Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, maymun saldırılarına maruz kalanlara yönelik tazminat ödeneceği, Lopburi şehir merkezindeki maymunların nüfusunun kademeli olarak azaltılacağı duyuruldu.

Açıklamanın ardından başlatılan operasyonda Tayland Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Dairesi (DNP) birimleri Lopburi şehrinde dün maymunları toplamaya başladı. Operasyona katılan ekiplerin, oldukça akıllı olan ve hızlı hareket eden maymunları yakalayabilmek için farklı teknikler denedikleri görüldü.

Operasyon kapsamında ilk olarak şehir merkezinde yakalanan 50 adet yetişkin erkek maymunun ormana bırakılması ve ardından maymunlar üzerinde gözlem yapılması planlanıyor.

Bölgedeki yerel halk maymunların verdiği rahatsızlık nedeniyle birçok küçük işletme ve ailenin zamanla şehirden taşınmak zorunda kaldığını ifade ederken, sosyal medyada 'maymun avı'na karşı çıkan bir grup ise maymunların Lopburi şehrinin tarihi ve geleneksel simgesi olduğunu savunuyor.

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