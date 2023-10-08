Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda panik | Video 08.10.2023 | 15:38 Hamas’ın İsrail'e karşı başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu” kapsamında 7 farklı noktada çatışmalar sürerken, başkent Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nda sirenlerin yükselmesiyle yolcular panik içinde kaçtı. İsrailli yetkililer, saldırılarda ölü sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatırken İsrail ordusu da savaş durumuna geçti. Çatışmalar sürerken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda da panik yaşanıyor. Sirenlerin yükseldiği havalimanında uçuşlar gerçekleştiriliyor. İsrailli yetkililer, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların güvenlik yetkilileriyle koordineli olarak sürdüğünü açıkladı.