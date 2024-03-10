Tokyo'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı | Video 10.03.2024 | 16:50 Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Tokyo Camii'nde kıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyanın farklı ülkelerindeki milyonlarca Müslüman Ramazan heyecanı yaşarken, Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını Tokyo Camii'nde kıldı. Tokyo Camii İmam Hatibi Adem Levent, İHA'ya yaptığı açıklamada, Müslümanların Ramazan ayı boyunca Tokyo Camii'ne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Teravih namazlarına Türk cemaatin yanı sıra diğer Müslüman ülke vatandaşlarının da katıldığını kaydeden Levent, "Teravih namazından 45 dakika önce mukabele programımız var. İftarımızı bine yakın kardeşimizle camimizde açıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DUALARIMIZ FİLİSTİN HALKIYLA"

Ramazan ayı boyunca dualarıyla Filistin halkının yanında olacaklarını vurgulayan Levent, "Filistin'de zulüm gören kardeşlerimize maddi anlamda destek olmaya çalıştığımız gibi manevi yönden de Ramazan ayı boyunca tüm Tokyo Camii olarak onlar için dua edeceğiz. O zulmün bitmesi için her gün teravih namazlarında yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz" dedi.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMLE BİRLİKTE İBADET ETMEYE GELDİM"

Tokyo Camii'ne ilk teravih namazını kılmaya gelen Şükrü Çetiz, bu heyecanı diğer ülkelerden gelen Müslümanlar ile paylaşmaktan mutlu olduğunu belirtti. "Teravih namazını kıldıktan sonra ilk sahura kalkacağız. 30 günlük maraton bizleri bekliyor" diyen Çetiz, "Diğer ülkelerden gelenlerle birlikte iftarımızı yapacağız. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

ABD'den Japonya'ya ziyaret için gelen Moneir Elouarti de ilk teravih namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini belirtti. Elouarti, "Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet edeceğim. Herkes için hayırlı bir gün olsun" dedi.