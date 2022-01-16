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OTOMATİK OYNAT
04:18
Tonga'daki volkanik patlama uydu görüntülerine yansıdı | Video 16.01.2022 | 16:23
00:53
4 şehirde her yeri sardılar! Arjantin'de gergedan böceği istilası | Video 16.01.2022 | 08:17
01:33
ABD'deki sinagogda 4 kişiyi rehin alan şahsın kimliği tespit edildi | Video 16.01.2022 | 08:23
01:25
Siren sesleriyle uyandılar! Japonya'da tsunami uyarısı | Video 16.01.2022 | 08:17
00:16
Hindistan’da pazara bırakılan çantadan bomba çıktı | Video 14.01.2022 | 16:57
01:13
Endonezya’da 6,7 büyüklüğünde deprem | Video 14.01.2022 | 15:14
01:50
Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi | Video 14.01.2022 | 13:22
00:45
Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü | Video 14.01.2022 | 11:37
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Kuveyt'te hırsızlar saniyeler içinde kilolarca altın çaldı | Video 14.01.2022 | 08:46
01:37
Rus birlikleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı | Video 14.01.2022 | 08:46
00:34
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda yeni patlama | Video 14.01.2022 | 08:45
00:56
Lübnan'da ulaşım sektörü işçileri ve sendikalar yol kapattı | Video 13.01.2022 | 15:43
01:29
Irak'ta sel nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi | Video 13.01.2022 | 13:47
00:48
İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama | Video 13.01.2022 | 08:13
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Kokpite girip cama çıkan yolcu ortalığı karıştırdı | Video 12.01.2022 | 16:18
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Venezuela’da petrol boru hattında patlama: 3 yaralı | Video 12.01.2022 | 11:44
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Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı dakikalarca alkışlandı | Video 12.01.2022 | 11:26
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Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video 12.01.2022 | 11:05
Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da meydana gelen ve birçok ülkede tsunami paniği yaşanmasına neden olan su altı yanardağı patlaması uydu görüntülerine yansıdı.