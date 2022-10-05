Video Dünya Ukrayna First Lady'si Zelenska esir takasında kurtarılan Azov komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi | Video
Ukrayna First Lady'si Zelenska esir takasında kurtarılan Azov komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi | Video

Ukrayna First Lady'si Zelenska esir takasında kurtarılan Azov komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi | Video

05.10.2022 | 12:54

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası sonucu Türkiye'ye getirilen Azov komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

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Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar yayınlayan Zelenska, "Türkiye'de 'Azov kahramanlarıyla bir araya geldik. Çaba ve dayanıklılık için şükranlarımızı dile getirdik. Andriy Yermak, aileleri ile (askerlerin) bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha alınacak uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlüğü ve herkesin evine dönmesi için mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye getirilen askerlerin aileleri ile birlikte güvende olduğunu belirten Zelenska, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvencesiyle tamamen güvendeler. Uygun koşullar sağlandı ve şimdi akrabalarını görebiliyorlar. Aylarca birbirlerini göremediler ve şimdi tekrar aileleriyle olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

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