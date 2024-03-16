Video Dünya Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 2 ölü | Video
Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 2 ölü | Video

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 2 ölü | Video

16.03.2024 | 14:41

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod kentine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Gladkov, saldırıda bir erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Gladkov, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) ise sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Glotovo köyünde bir araca isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti.

SABAH SAATLERİNDE PETROL RAFİNERİLERİNİ VURMUŞTU
Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov ise Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurmuştu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde yangın çıkarken, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırı ise engellenmişti.

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