Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 2 ölü | Video
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
SABAH SAATLERİNDE PETROL RAFİNERİLERİNİ VURMUŞTU
Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov ise Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurmuştu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde yangın çıkarken, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırı ise engellenmişti.
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