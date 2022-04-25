Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video

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Rusya-Ukrayna savaşı 61. günde devam ederken, Ukrayna'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir video Japonya ve Ukrayna arasında kriz yarattı. Faşist liderlerin yıkıldığını anlatan videoda Japon İmparatoru, Hirohito'nun da yer alması Japonya'yı kızdırdı. Videonun iki ülke arasında kriz yaşatmasının ardından yanlış tweet attığını açıklayan Ukrayna, özür dileyerek gönderiyi silip doğru videoyu yayınladı.