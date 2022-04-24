Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video

94. Oscar Ödülleri Töreni'nden sunucu Chris Rock'a attığı tokatla günlerce gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Will Smith, olaylı gecenin ardından ilk kez görüntülendi. Elini bu defa tokat için değil selam için kaldıran Smith'in oldukça neşeli tavırları da gözlerden kaçmadı.