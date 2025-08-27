Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video
İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin farklı kesimlerinde sirenlerin çaldığı ancak füzenin engellendiği bildirildi.
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54
