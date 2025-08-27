Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54 İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin farklı kesimlerinde sirenlerin çaldığı ancak füzenin engellendiği bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarına, Yemen'den bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail'in hava savunma sistemi tarafından engellendiği aktarılırken, ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi. Henüz resmi olarak kimsenin üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.