Yeni Zelanda 2023'e girdi! Auckland Harbour Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı | Video
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Dünya, 2023'e 'merhaba' diyor. Kiribati ve Samoa Adaları, 2023'e girdi. Ardından Yeni Zelanda da 2023'e 'merhaba' dedi.