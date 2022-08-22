Video Ekonomi Almanya'da resesyon uyarısı! "Enflasyon 70 yılın zirvesine çıkabilir" | Video
Almanya'da resesyon uyarısı!

Almanya'da resesyon uyarısı! "Enflasyon 70 yılın zirvesine çıkabilir" | Video

22.08.2022 | 11:30

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Almanya Merkez Bankası ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini dair uyarıda bulundu. Enflasyon 70 yılın zirvesine çıkabilir denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel canlı yayında anlattı.

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