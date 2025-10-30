Antalya’da çevreyi kirleten büyükşehir ve ilçe belediyesine toplam 3.7 milyon TL ceza! | Video

30.10.2025 | 10:21

Antalya’da çevreyi kirleten Büyükşehir ve Finike Belediyelerine toplam 3,7 milyon TL ceza uygulandı. Bakanlık ekipleri, izinsiz atık dökümlerini tespit etti.