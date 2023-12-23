Video Ekonomi Asgari ücrette 3. toplantı bu hafta! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video
Asgari ücrette 3. toplantı bu hafta! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video

Asgari ücrette 3. toplantı bu hafta! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video

23.12.2023 | 13:22

Milyonlarca çalışanın alacağı ücreti yakından ilgilendiren asgari ücrette zam maratonu devam ediyor. Asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren temsilcilerinin belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, net zam kararı önümüzdeki hafta verilecek. Zam oranının açıklanması öncesi masaya gelen formüller de belli oldu. Peki 2024'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller....

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