Bakan Kurum: "17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 25 Ekim’de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atacağız. Hep birlikte 17 ilimizde inşaatlarımızı başlatacağız. Milletimizin ilk evlerini, ilk iş yerlerini Ankara'mıza kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız" dedi.