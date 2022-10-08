Video Ekonomi Bakan Kurum: "17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız" | Video

08.10.2022 | 15:10

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 25 Ekim’de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atacağız. Hep birlikte 17 ilimizde inşaatlarımızı başlatacağız. Milletimizin ilk evlerini, ilk iş yerlerini Ankara'mıza kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

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