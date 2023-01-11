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14:05
Bakan Nebati: "Enflasyonda ataleti kırdık" | Video 11.01.2023 | 10:20
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Hepsiburada global oyuncu oluyor 05.01.2023 | 16:44
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Bakan Nebati "Orta gelirliye konut projesini" açıkladı | Video 04.01.2023 | 13:29
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Bakan Kurum "Orta Gelirliye Konut Kampanyası 16 Ocak'ta başlıyor" | Video 04.01.2023 | 13:31
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyondaki ataleti kırdık. Müthiş bir ivme yakalamış durumdayız. Bütçedeki göstergeler dahil olmak üzere tüm makro göstergelerimizde tam bir iyileşme var. Tarihi rekorların kırıldığı bir dönemdeyiz. Vatandaş birkaç ay içinde iyileşmeleri çok daha fazla hissedecek" dedi. Bakan Nebati, Orta gelirliye başlatılan konut kampanyası sonrası yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuşan Bakan Nebati, "İnternet sitelerinden emlakçılara kadar her türlü fiyat elimizde." ifadelerini kullanırken, '2. el konutlara kampanya yapılacak mı' sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati ayrıca EYT ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.